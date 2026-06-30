L'Ascoli scalda i motori per il ritorno in Serie B: ufficializzato il nuovo logo, realizzato dall'agenzia di graphic design Modì Marketing, i marchigiani preparano anche la campagna abbonamenti per la quale prevedono numeri record. Sul fronte mercato, però, pare non andare tutto così liscio, perché una trattativa che sembrava indirizzata sta vivendo una fase di stallo: è quella per Giacomo De Pieri, l'esterno offensivo che il Picchio vorrebbe prelevare in prestito dall'Inter.

Nei giorni scorsi l'operazione sembrava prossima alla definizione, ma adesso, secondo PicenoTime, c'è stata una frenata: i nerazzurri, infatti, non hanno fretta di concludere anche perché sul giocatore di Casale al Sile è sempre vivo l'interesse di due club esteri, vale a dire il Feyenoord e l'Hajduk Spalato. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi, importanti sviluppi.