La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA ha completato la valutazione di altre società soggette a settlement agreement che dovevano rispettare specifici obiettivi relativi ai ricavi calcistici nella stagione 2025/26. Oltre alla Juventus, sanzionata con una multa di 20 milioni di euro di cui 14 congelati e condizionati al raggiungimento di determinati risultati, sotto la lente di ingrandimento c'erano anche Bologna, Fiorentina e Napoli. Per tutti e tre i club sono state riscontrate alcune irregolarità, non essendo riusciti a mantenere il proprio costo rosa al di sotto del limite del 70% nel rapporto coi ricavi imposto dal massimo organo di governo del calcio europeo nell'ambito della cosiddetta squad cost rule.

Bologna e Napoli hanno rimediato negli ultimi bilanci

La UEFA, però, ha deciso di infliggere una sanzione di sei milioni di euro soltanto al club viola. Bologna e Napoli, che a loro hanno fatto registrare un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70%, non sono stai multati visto che "il loro scostamento è stato interamente compensato dall’eccedenza degli utili calcistici registrata negli esercizi chiusi nel 2025 e nel 2026, elemento previsto dal regolamento", si legge nel dispositivo della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA.