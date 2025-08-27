Cancelli chiusi, oggi, ad Appiano Gentile, ma non per tutti. Davide Frattesi infatti, nel giorno libero concesso da Cristian Chivu, ha lavorato in campo, come da programma e appurato da FcInterNews, con l’obiettivo di poter essere a disposizione dei nerazzurri contro l’Udinese. Accomodatosi in panchina contro il Torino, Frattesi è ancora alla ricerca della forma migliore. Il ragazzo sta bene, ha recuperato dopo l’operazione subita negli scorsi mesi, ma avendo iniziato dopo i compagni di squadra la preparazione, deve ritrovare massima condizione e ritmo partita