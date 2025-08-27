Lo Zenit San Pietroburgo si inserisce nella trattativa tra Inter e Santos per Tomas Palacios. Secondo quanto riportato dal giornalista Germán García Grova di TyC Sports, il club russo ha avviato i contatti per l'acquisto a titolo definitivo del difensore argentino dell'Inter. Soluzione preferita dal club nerazzurro. 

Resta in corsa il Santos con la sua proposta di prestito con diritto di riscatto. Palacios però al momento non è convinto di tornare in Sud America. La decisione finale dovrebbe arrivare in queste ore. 

Data: Mer 27 agosto 2025 alle 18:02
Autore: Raffaele Caruso
