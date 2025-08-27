All'indomani dalla prima di campionato dell'Inter di Cristian Chivu, Antonio Cassano non dimentica Simone Inzaghi e continua con le sue invettive contro l'ex allenatore nerazzurro passato all'Al Hilal. Presente nel talk show di Youtube, 'Viva el Futbol', Fantantonio torna alla carica: "L'Inter, lo dicevo in passato, è una squadra fortissima. Sulla carta Napoli e Inter sono le più forti. I nerazzurri prima della fine della stagione erano ben considerati mentre io mi sono preso qualche rischio dicendo che sarebbe stata una stagione fallimentare anche se vinceva la Coppa dei campioni. E così è stata".
"Adesso col passare del tempo si sta vedendo che il suo allenatore aveva solo interesse ad andar via, pensava ad altro e ai soldi arabi, ha distrutto la squadra, l'ha fatta giocare per quattro anni in una maniera... anche se tanta gente parlava di calcio meraviglioso - ha continuato senza filtri sull'allenatore vice-campione d'Europa -. Invece oggi, ovviamente i calciatori erano forti prima e lo sono adesso, mi ha convinto molto il fatto che anche sullo 0-0 andavano a pressare alti e non dietro la linea della palla aspettando come facevano con Inzaghi. Col Torino innanzitutto pressavano alto, delle volte giocavano a uomo dietro, e anche se a volte cincischiavano andavano forte, quando arrivava il Toro i nerazzurri cercavano le punte. Lautaro e Thuram tenevano palla e riattaccavano e hanno distrutto i granata. Mi ha convinto molto, ma non è che dovevano convincermi, doveva esserci già un allenatore bravo prima di Chivu che doveva vincere quattro scudetti e invece è venuto fuori un disastro".
Autore: Egle Patanè
Focus
Altre notizie
