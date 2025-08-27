Si chiama 'Pro Match Ball' il nuovo pallone firmato Adidas che sarà utilizzato nelle edizione della Champions League maschile e femminile 2025-26. Ecco le foto della sfera che calcherà i palcoscenici più importanti d'Europa in questa stagione: 

Mattia Zangari
