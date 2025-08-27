Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tra le altre anche dell'Inter, Tommaso Rocchi è tornato a parlare sulla parentesi nerazzurra raccontando anche qualche aneddoto legato a Mourinho.

Ma è vero che Mourinho l’aveva chiamata l’anno prima?

"Confermo. L’Inter parlò col mio agente, offrì alla Lazio Cruz e Crespo. Ma io ho sempre ribadito di voler restare. Negli anni ho avuto ammiccamenti da Fiorentina, Napoli, dal Monaco e anche dall’Arabia Saudita, ma non ho mai aperto a nessuna proposta".

Sarebbe rimasto a vita, quindi.

"Certo, nessun dubbio".

E come mai non è stato così?

"Nell’estate 2012 iniziammo il ritiro con cinque punte: io, Klose, Zarate, Kozak e Floccari. Avevo 34 anni, ne avevo ancora uno di contratto ed ero il capitano. Pensai: ‘Se proprio deve uscire qualcuno, spero di non uscire io’. L’Inter mi aveva cercato, ma dissi di no. Volevo chiudere la carriera a Roma. Mi sarei anche dimezzato l’ingaggio pur di restare ancora alla Lazio un altro anno. Ma da agosto a gennaio giocai solo tre partite, di cui due da titolare. Così a dicembre andai all’Inter, dove segnai il centesimo gol in Serie A".