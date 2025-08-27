"Vent'anni fa ho ricevuto delle lettere, parole molto preziose per me. Le ho conservate fino a oggi perché adesso è il momento di ricambiare. Presto scoprirete a chi appartengono". Così Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, nel video confezionato da Inter Media House. 

