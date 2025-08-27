Gianpiero Piovani mastica amaro per la sconfitta dell'Inter Women col Brann che è costata l'eliminazione dalla Champions League: "Dobbiamo fare i complimenti al Brann, è una squadra che gioca in Champions League da tanti anni - la premessa del tecnico delle nerazzurre a Inter TV -. Per noi era il primo approccio a questa competizione che ci siamo guadagnati sul campo meritatamente. Abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata che va forte soprattutto davanti. Sono contento per la prestazione delle ragazze, meno per il risultato perché da quello che abbiamo visto in campo potevamo pareggiarla però giocheremo la partita di sabato con il coltello tra i denti perché ci teniamo a rimanere in Europa, c'è una partita da giocare e la dobbiamo affrontare come una finale dimostrando tutte le nostre qualità".