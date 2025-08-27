Con gli ultimi risultati si sono delineate le 36 partecipanti della Champions League 25/26. L'Inter è in prima fascia, Atalanta e Juventus in seconda e il Napoli in terza. Domani alle ore 18 andrà in scena il sorteggio della fase campionato. Ecco le fasce:

POT 1:

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Barcellona (Spagna)

POT 2:

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spagna)

Juventus (Italia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Club Brugge (Belgio)

POT 3:

Tottenham (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marsiglia (Francia)

POT 4:

Copenaghen (Danimarca)

Monaco (Francia)

Galatasaray (Turchia)

Union SG (Belgio)

Qarabag (Azerbaigian)

Athletic Club (Spagna)

Newcastle (Inghilterra)

Pafos (Cipro)

Kairat Almaty (Kazakistan)