Henrietta Csiszár, centrocampista ungherese di Inter Women, trova il lato positivo anche dopo una sconfitta, quella contro il Brann che è costata l'eliminazione dalla Champions League: "Punto di partenza in Europa per noi? Sì, certamente. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita per cercare di andare nell'Europa Cup. Non importa che avversario affronteremo. Dobbiamo riposarci, abbiamo due giorni per preparare la gara al meglio".

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 21:52
Autore: Mattia Zangari
