Anche Massimo Ambrosini è rimasto impressionato dall'impatto che ha avuto Petar Sucic sull'Inter nella sua prima apparizione ufficiale in Serie A: "Mi sembra forte, si è subito calato nel contesto: può fare più ruoli a centrocampo perché sa fare assist ma anche recuperare palloni",le parole di Ambro a Cronache di Spogliatoio. Prima di parlare anche dei volti nuovi in attacco: "Bonny è più di un'alternativa, così come Pio Esposito: è facile fare meglio di Correa e Arnautovic. Se i due titolari possono avere delle pause, allora la squadra non arriva stremata alla fine".
Infine, l'ex centrocampista del Milan parla del cambio di filosofia di gioco portato da Cristian Chivu, sottolineando un punto debole: "L'atteggiamento più aggressivo passa da un'interpretazione diversa soprattutto degli esterni e dei centrocampisti. Dumfries e Dimarco devono avere la forza di aggredire in avanti. Il limite della squadra è che non ci sono difensori che corrono all'indietro, nel caso in cui salti il pressing".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
