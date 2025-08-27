Crisitano Giaretta, direttore sporiivo del Pafos, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la storica qualificazione del cub cipriota alla fase a girone unico della prossima edizione di Champions League.

"Una storia bellissima, non me lo sarei aspettato così presto. Sono arrivato a dicembre 2023, abbiamo vinto il campionato, poi la Coppa di Cipro l'anno scorso. Quello che mi ha portato a scegliere Pafos è che il sogno della Champions League che sapevo potesse diventare realtà. Ci stiamo regalando questo sogno che è qualcosa di fantastico - le sue parole -. Mi mancava la Champions League nel mio curriculum, c'erano le possibilità attraverso la vittoria del campionato, avevo voglia di sentire la musichetta della Champions ed è un sogno che è diventato realtà".

"Mi piacerebbe affrontare un'italiana, tornare in uno stadio importante. Chiunque incontreremo lo affronteremo con un sogno, vivremo il sorteggio tutti insieme. Vorrei giocare a San Siro e quindi contro l'Inter", ha poi aggiunto.