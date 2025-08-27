L'allenatore Andrea Mandorlini, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'esordio dell'Inter di Cristian Chivu in campionato.

"Siamo solo all'inizio di una stagione lunga, adesso deve godersi e sfruttare i giocatori freschi. L'Inter credo abbia fatto un ottimo lavoro soprattutto nelle alternative, rimpiazzando quei giocatori che l'anno scorso non riuscivano a dare quel qualcosa in più a gara in corso - le sue parole -. Mi piace la serenità che ha portato il nuovo allenatore, spero dia spazio a Pio Esposito, mi ricorda molto Luca Toni, che io ho allenato, ovviamente con le doverose differenze. Spero possa dargli fiducia, che possa sbagliare col sorriso e senza pressione, adesso deve star lì e imparare dai calciatori bravi".

Sulla lotta scudetto. "Il Napoli quest'anno deve aggiungere un attaccante forte e delle competizioni che l'anno scorso non aveva, vedremo come Conte gestirà queste situazioni a cui non è abituato - aggiunge Mandorlini -. Antonio però fa sempre la differenza, troverà il modo per incidere ed essere protagonista su tutti i fronti. Quello di Allegri è un lavoro lungo, non sarà facile perché non mi sembra che il mercato gli abbia dato qualitativamente qualcosa di importante. Lui può fare la differenza, ma non allena una squadra che sulla carta può competere per vincere".