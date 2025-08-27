Commentiamo le ultime news di calciomercato a partire dalle novità su Palacios. Nulla di deciso per Taremi, in entrata tutto fermo. Grave l'ex presidente nerazzurro ricoverato in terapia intensiva per polmonite.

Mer 27 agosto 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
