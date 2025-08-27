José Mourinho ha parlato degli acquisti di Samuel Eto'o e di Wesley Sneijder nell'estate 2009, decisivi per la conquista del Triplete da parte della sua Inter.

"Entrambi hanno portato la loro esperienza e la comprensione del mio calcio - racconta lo Special One -. L'Inter alora era già una squadra molto forte, avevamo vinto il campionato un anno prima, ma noi avevamo bisogno di giocatori con quel livello di esperienza e qualità. Ciò che ci ha spinto a sceglierli è stato il livello di esperienza e soprattutto le qualità adatte alle nostre esigenze".

"Cercavamo un numero 10 creativo da fa giocare davanti ai due centrocampisti ed era un ruolo perfetto per le qualità di Wesley - ha aggiunto -. Poi su Samuel avevamo bisogno di un giocatore veloce, che potesse attaccare gli spazi. Erano i giocatori giusti per quello che stavamo cercando".