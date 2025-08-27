Si è chiusa dopo una sola presenza in un anno e mezzo l'avventura di Tiago Djalo alla Juventus. Il difensore portoghese, che prima di approdare in bianconero era stato vicino all'Inter, vestirà la maglia del Besiktas, club nel quale si è trasferito a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di un milione. "Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a circa 1,4 milioni di euro, al netto degli oneri accessori", fanno sapere i bianconeri nel comunicato stampa.