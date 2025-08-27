Il Club Brugge demolisce il Rangers 6-0 e, in virtù anche del 3-1 dell'andata in Scozia, si qualifica al girone di Champions League. Serata indimenticabile anche per Stankovic: il canterano dell'Inter, ceduto questa estate con diritto di recompra, è partito titolare e ha trovato la sua prima rete in Champions siglando di testa il momentaneo 5-0.

Si qualificano anche il Qarabag, nonostante la sconfitta per 3-2 interna contro il Ferencvaros (3-1 all'andata), e il Copenaghen, vittorioso per 2-0 sul Basilea dopo l'1-1 dell'andata. Eliminato il Fenerbahce di Mourinho, sconfitto 1-0 in Portogallo dal Benfica.

Ecco il gol di Stankovic in Club Brugge-Rangers: