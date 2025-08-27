Dopo la grandissima gioia ottenuta lo scorso 31 maggio con la vittoria dello scudetto con la Primavera di Andrea Zanchetta, l'Under 20 passata a Benny Carbone ha conquistato il primo titolo stagionale vincendo anche la Supercoppa italiana di categoria dopo la vittoria ai rigori di ieri sera contro il Cagliari. Una "serata indimenticabile" come l'ha definita Kouadio Yvan Maye su Instagram, dove ha espresso la soddisfazione per il "primo trofeo della stagione…non si molla mai".

Data: Mer 27 agosto 2025
Autore: Egle Patanè
