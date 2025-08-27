Secondo quanto risulta a talkSPORT, il piano del Tottenham Hotspur da qui a fine mercato prevede l'ingaggio di due giocatori offensivi. Oltre a Xavi Simons, per il quale c'è da battere la concorrenza del Chelsea, che da tempo ha trovato un accordo con il fantasista olandese, nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Ademola Lookman, separato in casa all'Atalanta dopo la trattativa naufragata con l'Inter. Secondo i colleghi inglesi, l'interessamento per il nigeriano della Dea ha la regia di Fabio Paratici, consulente degli Spurs, che tornerà a lavorare a tempo pieno per il club una volta terminata la sessione di mercato.