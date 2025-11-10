Con la vittoria sulla Lazio di ieri sera, l’Inter ha confermato la propria straordinaria continuità. Da inizio ottobre 2025, solo l’Arsenal, arrivato a quota otto, ha vinto più partite dei nerazzurri che ne hanno vinte sette, come Manchester City e Bayern Monaco, tra tutte le competizioni nei principali campionati europei. In Serie A, poi, i numeri raccontano di un cammino da prima della classe. L’Inter è infatti l’unica squadra del torneo ad aver trovato il gol in tutte le undici partite disputate, per un totale di 26 reti. La squadra di Cristian Chivu è anche quella che segna di più nei primi quindici minuti di gioco, con cinque gol realizzati in apertura.

L'ultimo è arrivato proprio ieri, con la bordata di Lautaro Martinez dopo appena due minuti di gioco. Una rete così veloce l'Inter non la realizzava contro la Lazio dal 6 dicembre del 2008, quando Walter Samuel punì i biancocelesti dopo appena un minuto e trentaquattro secondi. Lautaro arrivato a quota 10 gol realizzati nell’anno solare: il capitano nerazzurro è il quarto giocatore nella storia dell’Inter a segnare almeno 10 reti in sette diversi anni solari di Serie A, dopo Altobelli, Lorenzi e Meazza.