Gianni Infantino e Mattias Grafström, presidente e Segretario Generale della FIFA, con altri funzionari della Federcalcio mondiale hanno avuto colloqui proficui con i sindacati dei giocatori di tutto il mondo, in occasione di un incontro tenutosi a Rabat, in Marocco, il giorno della finale della Coppa del Mondo Femminile Under 17. All'incontro, spiega Zurigo in una nota stampa, hanno partecipato anche i membri del Players' Voice Panel, tra cui il capitano onorario George Weah, e diverse leggende e campioni del mondo del calcio maschile e femminile.
L'incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori, ha fatto seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio a New York, negli Stati Uniti, tra la FIFA e i sindacati dei giocatori nell'ambito della Coppa del Mondo per Club.
"In FIFA, continuiamo a impegnarci per migliorare ulteriormente il benessere e le condizioni di lavoro dei giocatori in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative al fine di migliorare il calcio per il futuro --. ha dichiarato Infantino -. Ciò è evidente attraverso l'investimento sostanziale che la FIFA effettuerà attraverso il Fondo FIFA per i Giocatori Professionisti e attraverso altre opportunità di coinvolgimento attraverso i vari organi della FIFA, nonché attraverso altre importanti iniziative concordate in questa prima riunione del Forum Consultivo dei Giocatori Professionisti FIFA. Desideriamo ringraziare tutti i sindacati dei giocatori che si sono rivolti proattivamente alla FIFA per avviare un dialogo aperto. La FIFA desidera collaborare con tutti coloro che sono realmente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Questo è un vero e proprio movimento per i giocatori e ne siamo felici".
Il primo punto di accordo tra i rappresentanti presenti è stata la formalizzazione della creazione del 'Forum Consultivo dei Giocatori Professionisti FIFA' come gruppo per promuovere gli interessi collettivi dei giocatori professionisti in tutto il mondo.
Le seguenti iniziative chiave, incentrate sul benessere dei giocatori e sulle condizioni di lavoro generali, sono state approvate dalla FIFA e dagli oltre 30 sindacati dei giocatori in tutto il mondo a Rabat:
Almeno 72 ore di riposo tra le partite;
Periodo di riposo/vacanza di almeno 21 giorni tra le stagioni;
Un giorno di riposo a settimana;
Misure per tenere conto dei viaggi intercontinentali a lungo raggio e delle condizioni climatiche.
Questi punti saranno ulteriormente discussi con altre parti chiave interessate , in particolare nel contesto delle discussioni sul calendario delle partite internazionali.
Fondo FIFA per i giocatori professionisti: la FIFA istituirà e gestirà un fondo per i giocatori professionisti, stanziando un investimento di 20 milioni di dollari per il periodo 2026-2029.
L'obiettivo del fondo è fornire sostegno finanziario ai giocatori che non sono in grado di recuperare gli stipendi arretrati a causa delle difficoltà finanziarie dei loro club. I regolamenti pertinenti saranno definiti dalla FIFA a tempo debito, in consultazione con i sindacati dei giocatori.
Rappresentanza dei sindacati dei giocatori negli organi FIFA: i rappresentanti dei sindacati dei giocatori saranno inclusi in diverse commissioni FIFA per garantire che la voce dei giocatori venga ascoltata nei processi consultivi al più alto livello.
Supporto allo sviluppo dei sindacati dei giocatori: la FIFA istituirà un meccanismo di supporto dedicato ai sindacati dei giocatori, soggetto a rigorosi criteri di buona governance. Questo supporto sarà finalizzato allo sviluppo delle attività dei sindacati dei giocatori all'interno delle rispettive giurisdizioni nazionali. Particolare attenzione sarà data ai programmi volti alla formazione e all'istruzione dei giovani e dei giocatori professionisti, nonché allo sviluppo e alla crescita del calcio femminile.
Aspetti legali: verrà istituito un gruppo di lavoro che coinvolgerà la FIFA e i sindacati dei giocatori per promuovere questioni legali attraverso riunioni periodiche e un dialogo continuo. Il gruppo di lavoro si occuperà di argomenti come il Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori, le camere nazionali di risoluzione delle controversie e gli standard minimi per i contratti dei giocatori.
Ulteriori incontri tra la FIFA e i sindacati dei giocatori sono previsti nei prossimi mesi.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:09 Martorelli: "Scudetto, l'Inter è più competitiva perché ha più spazio per far rifiatare i giocatori"
- 20:55 Commisso: "Fiorentina in vendita? Smentisco categoricamente le voci, basta falsità"
- 20:41 Bonny mostra lo scettro del 'Rising Star'. E Dimarco lo 'incensa': "La pantera ivoriana"
- 20:27 FIFA, 'colloqui proficui' con i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori. Infantino: "Misure concrete per il calcio del futuro"
- 20:14 De Laurentiis: "Orgoglioso di avere al mio fianco Conte, tra noi sintonia speciale. Le dimissioni una favola"
- 19:57 Di Vaio: "Bologna da Scudetto? Non ancora. Squadre come l'Inter sono attrezzate per stare in alto"
- 19:43 Accusa di evasione fiscale sui contratti di Perisic e altri giocatori: assolto Fali Ramadani
- 19:30 Niente Angola per i tre argentini dell'Atletico Madrid: i calciatori non hanno completato le vaccinazioni
- 19:16 Brocchi: "Inter, prova di valore anche per come ha giocato la Lazio. Dimarco? Anche Bonny ha detto che..."
- 19:03 Bergomi: "Chivu va nel cuore dei giocatori. Doveva entrare nelle loro teste e l'ha fatto. L'Inter è ripartita"
- 18:49 Paesi Bassi, De Vrij escluso dai convocati. Koeman spiega: "So cosa mi può dare, non è fuori dai giochi"
- 18:36 Fattore Bastoni: terzo assist in campionato, meglio di lui solo Holm e... un compagno di squadra
- 18:22 Roma, Gasperini: "Da primi in classifica si va molto bene. Bisogna sognare, ma non parliamo di obiettivi"
- 18:08 La Lazio si dissocia dalle parole di Sarri post-Inter, l'AIA ha "accolto favorevolmente" il comunicato
- 17:53 CF - Crescono ancora gli ascolti di DAZN, Inter-Lazio non tradisce: quasi un milione e mezzo di spettatori
- 17:40 L'Atletico Madrid cambia azionista di maggioranza: Apollo Sports Capital rileverà il 55% delle quote del club
- 17:25 Graziani: "Chivu mi piace da morire, se andrà avanti così vincerà tanto con l'Inter"
- 17:11 UFFICIALE - È addio tra l'Atalanta e Ivan Juric: la Dea esonera il croato. Palladino il possibile sostituto
- 16:57 Hernanes: "Se l'Inter è in giornata a San Siro è difficile per tutti. Ieri vittoria meritata"
- 16:42 Roberto Mancini riparte dal Qatar: imminente la firma sul contratto con l'Al Sadd
- 16:29 Argentina, Lautaro è arrivato nel ritiro di Alicante. Con l'Inter o la Seleccion... il sorriso solo su richiesta
- 16:14 Cambia la data di Dolomiti Bellunesi-Inter U23: la partita è stata spostata al 3 dicembre
- 16:00 Il Podcast di FcIN - Inter-Lazio, l'analisi di Andrea Bosio: che lavoro di Chivu!
- 15:47 Conte e il Napoli, rapporto ai minimi storici. E per i bookies un esonero entro il 6 gennaio è possibile
- 15:33 O. Bianchi: "Inter la conferma, Roma la sorpresa. Ma non vedo un grande livello"
- 15:18 Lazio, Pellegrini a SM: "L'Inter ha meritato di vincere, questa sconfitta servirà da lezione"
- 15:04 Ultima sosta del 2025 per le Nazionali: il quadro dei giocatori dell'Inter convocati
- 14:49 Gattuso: "Barella squalificato, ma i registi li ho. Esposito? Pensate il peso che ha un errore per lui"
- 14:41 Spalletti grande ammiratore di Frattesi, dalla Nazionale alla Juve? Moretto: "Nessun contatto, il giocatore vuole..."
- 14:35 Adani: "Giusto che Bonny sia davanti a Esposito. Se Lautaro non segna due partite si alza l'incompetenza"
- 14:20 Inter-Lazio - Bastoni in pressione forte su Isaksen, Calha raddoppia in fase di non possesso
- 14:14 Lazio, Sarri: "Due gol quasi regalati all'Inter, errori così si pagano con certe squadre. La mentalità non mi è dispiaciuta"
- 14:07 Bonny a RAI Sport: "Chivu ha portato un grande spirito di gruppo. I gol sono importanti, poi so fare altro"
- 13:53 Inter-Liverpool, il 9 dicembre a San Siro arrivano i campioni della Premier: via alla vendita dei biglietti. Tutte le info
- 13:39 Condò: "Inter impetuosa e sicura. Nessun pedaggio alla Champions, che per gli altri è un alibi"
- 13:25 Cruz: "Ora i giocatori non hanno paura di fare fallo, prima non era così. Dimarco? Non finiva una partita in passato"
- 13:10 Roma, Gasperini perde un altro tassello: lesione al tendine del retto femorale per Dovbyk
- 12:56 CdS - Verso il derby: Chivu recupera Darmian. Per Mkhitaryan invece...
- 12:42 Moviola CdS - Manganiello bocciato: non vede il mani di Dimarco e mancano cartellini
- 12:28 Lazio, Cataldi a DAZN: "Abbiamo fatto una buona gara, spiace prendere gol su un errore"
- 12:14 Inter, Chivu concede dei giorni di meritato riposo ai suoi: ecco per quando è fissata la ripresa
- 12:00 FALLI a TUTTO CAMPO e PRESSING ALTO: i "FABBRI" di CHIVU primi in ITALIA e in EUROPA. PADRE TEMPO
- 11:45 Bonny a SM: "Oggi siamo primi, ma la strada è ancora lunga. Il derby un sogno da bambino, siamo carichi"
- 11:30 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Dichiarazioni da leggere nel contesto successivo alla gara"
- 11:16 GdS - Nuovo San Siro, Inter e Milan lavorano già sui naming rights: obiettivo 25-30 milioni
- 11:02 GdS - Bonny boom: gol, assist e... nazionale. Ma nel mirino c'è già il Milan
- 10:48 Vieri: "Inter troppo più forte della Lazio. Dimarco? Mai visto uno con quel cross in vent'anni. E Lautaro arriverà a 200 gol"
- 10:34 Stramaccioni: "Bonny oltre le attese: una statistica dice tutto. Lui nel derby? Se Thuram sta bene..."
- 10:20 Trevisani: "Inter più forte dell'anno scorso e non solo in attacco. Conte? La sua carriera dimostra che..."
- 10:15 Conte-Napoli, incontro con la dirigenza: si decide se andare avanti insieme
- 10:06 Ranocchia: "Inter bellissima e più forte dell'anno scorso: ecco perché. Conte? Non vorrei..."
- 09:52 TS - Lautaro a -2 dall'ennesima annata in doppia cifra. E nel mirino c'è Boninsegna
- 09:38 Pagelle TS - Barella brilla, Dumfries no. Bastoni Lupin nell'azione del primo gol
- 09:24 TS - Gasperini e Chivu, strana coppia in vetta alla A. C'è un aspetto che fa la differenza tra nuova e vecchia Inter
- 09:10 Pagelle CdS - Calhanoglu straordinario, Bastoni assatanato, Dimarco offre cioccolatini
- 08:56 Moviola GdS - Cataldi su Sucic: spinta troppo lieve per un rigore
- 08:42 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Bonny premiato, Calhanoglu architetto impeccabile, ok Zielinksi. C'è solo un bocciato
- 08:28 CdS - I "crudelissimi fabbri di Chivu" menano di brutto e si prendono la vetta
- 08:14 GdS - L'Inter diserta il torneo di Ciapa No organizzato da Juve, Milan e Napoli. E c'è una logica al primato
- 08:00 Con la Lazio è filosofia 'maChivulliana': l'Inter interpreta il momento e si gode primato in classifica e pre-derby
- 00:10 videoInter-Lazio 2-0, Tramontana: "Vittoria fondamentale, molto bene Barella. Dumfries in ombra"
- 00:00 Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè...
- 23:58 Lazio, Cataldi in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questa gara ci insegna tanto"
- 23:55 Inter-Lazio, la moviola - Manganiello in confusione: metro di giudizio mai uniforme, errori nei fischi e nei cartellini
- 23:53 Chivu in conferenza: "Abbiamo fatto pochi passi falsi nelle ultime, la classifica non la guardo. Gerarchie? Non esistono"
- 23:41 Lazio, Sarri in conferenza: "Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo rimasti in gara fino alla fine"
- 23:38 Chivu a ITV: "La classifica? Siamo ancora a novembre, è ancora lunga. Felici del percorso"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Allenare Lautaro è un piacere. Prima del derby mi godrò la famiglia e vedrò la NFL a Madrid"
- 23:29 Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di gol di Mazzola? Non me lo sarei aspettato quando sono arrivato qui"
- 23:25 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter è più forte di noi, c'è un gap tecnico. La mentalità della squadra è l'aspetto più positivo"