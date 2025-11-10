Gianni Infantino e Mattias Grafström, presidente e Segretario Generale della FIFA, con altri funzionari della Federcalcio mondiale hanno avuto colloqui proficui con i sindacati dei giocatori di tutto il mondo, in occasione di un incontro tenutosi a Rabat, in Marocco, il giorno della finale della Coppa del Mondo Femminile Under 17. All'incontro, spiega Zurigo in una nota stampa, hanno partecipato anche i membri del Players' Voice Panel, tra cui il capitano onorario George Weah, e diverse leggende e campioni del mondo del calcio maschile e femminile.

L'incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori, ha fatto seguito agli scambi costruttivi avvenuti a luglio a New York, negli Stati Uniti, tra la FIFA e i sindacati dei giocatori nell'ambito della Coppa del Mondo per Club.

"In FIFA, continuiamo a impegnarci per migliorare ulteriormente il benessere e le condizioni di lavoro dei giocatori in tutto il mondo, implementando misure concrete e significative al fine di migliorare il calcio per il futuro --. ha dichiarato Infantino -. Ciò è evidente attraverso l'investimento sostanziale che la FIFA effettuerà attraverso il Fondo FIFA per i Giocatori Professionisti e attraverso altre opportunità di coinvolgimento attraverso i vari organi della FIFA, nonché attraverso altre importanti iniziative concordate in questa prima riunione del Forum Consultivo dei Giocatori Professionisti FIFA. Desideriamo ringraziare tutti i sindacati dei giocatori che si sono rivolti proattivamente alla FIFA per avviare un dialogo aperto. La FIFA desidera collaborare con tutti coloro che sono realmente interessati al progresso e al dialogo rispettoso: la nostra porta è sempre aperta a tutte le opinioni che rispettano questi valori. Questo è un vero e proprio movimento per i giocatori e ne siamo felici".

Il primo punto di accordo tra i rappresentanti presenti è stata la formalizzazione della creazione del 'Forum Consultivo dei Giocatori Professionisti FIFA' come gruppo per promuovere gli interessi collettivi dei giocatori professionisti in tutto il mondo.

Le seguenti iniziative chiave, incentrate sul benessere dei giocatori e sulle condizioni di lavoro generali, sono state approvate dalla FIFA e dagli oltre 30 sindacati dei giocatori in tutto il mondo a Rabat:

Almeno 72 ore di riposo tra le partite;

Periodo di riposo/vacanza di almeno 21 giorni tra le stagioni;

Un giorno di riposo a settimana;

Misure per tenere conto dei viaggi intercontinentali a lungo raggio e delle condizioni climatiche.

Questi punti saranno ulteriormente discussi con altre parti chiave interessate , in particolare nel contesto delle discussioni sul calendario delle partite internazionali.

Fondo FIFA per i giocatori professionisti: la FIFA istituirà e gestirà un fondo per i giocatori professionisti, stanziando un investimento di 20 milioni di dollari per il periodo 2026-2029.

L'obiettivo del fondo è fornire sostegno finanziario ai giocatori che non sono in grado di recuperare gli stipendi arretrati a causa delle difficoltà finanziarie dei loro club. I regolamenti pertinenti saranno definiti dalla FIFA a tempo debito, in consultazione con i sindacati dei giocatori.

Rappresentanza dei sindacati dei giocatori negli organi FIFA: i rappresentanti dei sindacati dei giocatori saranno inclusi in diverse commissioni FIFA per garantire che la voce dei giocatori venga ascoltata nei processi consultivi al più alto livello.

Supporto allo sviluppo dei sindacati dei giocatori: la FIFA istituirà un meccanismo di supporto dedicato ai sindacati dei giocatori, soggetto a rigorosi criteri di buona governance. Questo supporto sarà finalizzato allo sviluppo delle attività dei sindacati dei giocatori all'interno delle rispettive giurisdizioni nazionali. Particolare attenzione sarà data ai programmi volti alla formazione e all'istruzione dei giovani e dei giocatori professionisti, nonché allo sviluppo e alla crescita del calcio femminile.

Aspetti legali: verrà istituito un gruppo di lavoro che coinvolgerà la FIFA e i sindacati dei giocatori per promuovere questioni legali attraverso riunioni periodiche e un dialogo continuo. Il gruppo di lavoro si occuperà di argomenti come il Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori, le camere nazionali di risoluzione delle controversie e gli standard minimi per i contratti dei giocatori.

Ulteriori incontri tra la FIFA e i sindacati dei giocatori sono previsti nei prossimi mesi.