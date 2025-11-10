C'è anche il nome della tedesca dell'Inter Women Lina Magull nella formazione ideale della quinta giornata della Serie A Women stilata dalla FIGC. In base agli Opta Facts, la nerazzurra, oltre ad aver servito un assist a Tessa Wullaert nel 2-2 tra Inter e Sassuolo, ha effettuato nove cross nella giornata di campionato appena terminata (corner inclusi), meno solo di Snerle tra le centrocampiste (10).

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 22:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print