Anche Cristian Brocchi si unisce al coro di elogi per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio. "Acquisisce ancor più di valore la vittoria dell'Inter proprio perché la Lazio ha risposto colpo su colpo. L'Inter ha dimostrato a chi non pensa che sia la più forte del campionato di esserlo. Quando è determinata, coi giocatori chiave nella partita, è difficile per chiunque giocarci contro", dice a Dazn.

Tanti elogi per Dimarco, autore dell'assist per il 2-0. "Crossa bene da più posizioni. Ci sono giocatori che hanno bisogno della loro mattonella, lui sa metterla in tutti i modi. Anche Bonny ha detto che appena ha visto Dimarco è partito a 2mila all'ora sul secondo palo".

Con il francese in gran spolvero, qualcuno si chiede se Thuram non rischi il posto anche nel derby. "Thuram ci ha fatto vedere cose importantissime, lo aiuterà non andare in nazionale. Se sta bene partono lui e Lautaro dal 1' nel derby".