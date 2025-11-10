"L'Inter è forte, cerca sempre di condurre la partita e creare occasioni. Difficilmente le altre squadre riescono a starle dietro, tranne quando ha dei cali innaturali di superficialità". Questo è il parere espresso a Tutto Mercato Web dall'agente Giocondo Martorelli. Che poi si esprime sulla corsa per lo Scudetto: "Continuo a pensare che il Napoli abbia un organico importante e tutte le qualità per confermarsi ancora Campione d'Italia. Ma allo stesso tempo l'Inter ha un grande organico. È ancora tutto aperto, ma l'Inter è più competitiva perché ha più spazio per fare rifiatare alcuni elementi".