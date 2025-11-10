Nuova variazione sul calendario per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: il match della 14esima giornata di Serie C che vedrà i nerazzurri opposti alla Dolomiti Bellunesi, inizialmente in programma sabato 15 novembre, è stato riprogrammato mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18:30 allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Il prossimo appuntamento diventa quello di domenica 23 novembre alle 12:30 contro il Trento in trasferta.

Autore: Christian Liotta
