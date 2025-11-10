Cresce il peso dei consumi culturali nel Comune di Milano, sia in assoluto sia come percentuale della spesa nazionale. Nel 2024 la spesa complessiva per la cultura in città ha raggiunto i 542,2 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente e pari al 13% del totale nazionale. Lo riferisce l'Osservatorio per BookCity Milano a cura dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con SIAE, e Sistema Bibliotecario della città di Milano presentato pomeriggio al CASVA all’interno del Forum Cultura 2025.

La spesa per l’acquisto di libri a stampa di narrativa e saggistica nei canali trade (libreria, online e grande distribuzione) è pari a 156,3 milioni di euro, superata solo dagli introiti degli eventi calcistici pari a 174,8 milioni, legati soprattutto a Inter e Milan. Seguono i concerti pop, rock e di musica leggera con 148,9 milioni e i musei con 53 milioni, ultima voce che supera i 50 milioni.