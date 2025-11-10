Dopo i vari rumors delle ultime ore che parlano di lettera di dimissioni inviata da Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli prende posizione per mettere un punto alla vicenda: "Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 C...,che piacciono molto ai napoletani e non solo" ha twittato ADL dopo l'incontro di oggi con il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, ribadendo la piena fiducia all'allenatore di Lecce sul quale aggiunge: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili" ha concluso stroncando le speculazioni.

