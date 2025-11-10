Niente amichevole contro l'Angola per gli argentini dell'Atletico Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone. I tre connazionali di Lautaro, che il prossimo 26 novembre affronteranno l'Inter in Champions League, non faranno parte del gruppo squadra dell'Argentina di Lionel Scaloni venerdì prossimo in Angola per "non aver completato il processo di vaccinazione contro la febbre gialla", come ha reso noto la Federcalcio argentina.

I sopraccitati calciatori "non sono arrivati in tempo con le procedure sanitarie legate alla protezione dalla febbre gialla necessaria per l'ingresso in Angola", diventando dunque indisponibili per la partita in programma.