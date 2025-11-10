“Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società". Così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in merito alle voci diffuse nelle ultime ore che la società definisce "false e prive di fondamento" all'interno di un comunicato stampa.

"Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, squadra, club, città e tifosi - le parole del patron dei gigliati -. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita".