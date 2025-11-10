Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, spegne gli entusiasmi riguardo alla corsa Scudetto per la formazione emiliana. "Non possiamo definirci una squadra che può lottare per lo Scudetto almeno in questo momento della stagione. Stiamo lottando con un gruppo di squadre molto attrezzate, con grandi giocatori e abituate a stare in alto".

"Davanti - afferma - abbiamo Napoli, Inter, Juventus, Roma, attrezzatissime per entrare in Champions. Noi siamo contenti della nostra filosofia e di essere in questa posizione, speriamo di esserci anche a fine anno per entrare in Europa. Non sarà semplice ma ci crediamo".