Walter Sabatini non è sorpreso dall'impatto che Cristian Chivu ha avuto sul mondo Inter: "Mi aspettavo che fosse pronto - ha detto l'ex dirigente della Roma a 'Viva El Futbol' -. Grazie a un contatto in comune ci siamo sentiti spesso quando ha allenato il Parma nella scorsa stagione. Lui lì ha salvato la squadra giocando a calcio. Solo chi non ha visto quelle partite non si aspettava un Chivu pronto. Ha trasferito la sua personalità all'Inter immediatamente, me lo aspettavo".