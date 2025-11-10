La Nazionale argentina ha svolto oggi il suo primo allenamento, presso il centro sportivo La Finca di Alicante, in preparazione all'amichevole contro l'Angola in programma a Luanda venerdì prossimo. I giocatori hanno iniziato l'allenamento in palestra con il preparatore atletico Juan Martín Tamone, per poi spostarsi in campo per un circuito di velocità ed esercizi tecnici con la palla. Dopo questa parte dell'allenamento, il ct Lionel Scaloni ha condotto esercitazioni tattiche, prima 11 contro 0 e poi con avversari in uno spazio ristretto. Verso la fine della sessione, alcuni giocatori si sono esercitati nei tiri da media e lunga distanza, mentre gli altri hanno eseguito esercizi di stretching.

Programma delle attività

Martedì 11 novembre

16:30 - Allenamento

Mercoledì 12 novembre

*Allenamento mattutino (chiuso al pubblico)

Giovedì 13 novembre

*Allenamento mattutino (chiuso al pubblico)

Partenza dopo pranzo per Luanda, Angola

Conferenza stampa con Lionel Scaloni all'arrivo in hotel.

Venerdì 14 novembre

16:00 (ora dell'Angola) Angola-Argentina allo Stadio 11 Novembre di Luanda