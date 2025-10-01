Trovandosi ad affrontare una delle squadre di Praga, capitale ceca, non poteva non montare forte la curiosità di verificare se ai nerazzurri - nella loro storia ultracentenaria - fosse mai capitato di vivere delle cosiddette situazioni kafkiane, ossia paradossali, allucinanti, assurde: come da definizione di quell'aggettivo. Una sorta di tributo postumo agli scritti ed ai personaggi omologhi di colui, Franz Kafka - scrittore boemo nato a Praga, ma di lingua tedesca - che è "ritenuto una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo" (citazione da Wikipedia). Ecco allora arrivare in soccorso - chè la rosea, lo scrivente, l'ha destinata ad altri usi... - quello scrigno di tesori di Transfermarkt per dare conto che nel loro primo incrocio in assoluto, datato 1938, l'allora Ambrosiana-Inter andò incontro ad una scoppola europea senza precedenti, dunque kafkiana col senno di poi (Franz era defunto solo 14 anni prima...). Un 9-0 in Mitropa Cup contro il Sokol ("falco", in lingua slava), denominazione utilizzata dallo stesso sito per identificare lo Slavia Praga dell'epoca. Della serie, come mettere storicamente a confronto i diversi 'rigurgiti' di quel tempo: dalla parte ceca, il nome del club ereditato da un'associazione sportiva, poi diventata anche movimento culturale - dunque libertario - fondata in loco 30 anni prima (Sokol, appunto); da quella peninsulare, invece, le grottesche imposizioni di una dittatura ventennale che fu (per il regime dell'epoca, "Internazionale" era infatti considerato un nome "straniero": chissà quali conflitti interiori turberanno ancora l'animo dell'attuale Presidente del Senato!?). Ma, tornando volentieri a cose di calcio, verrebbe allora da prorompere - con licenza scrivendo - nella più classica delle imprecazioni: "Ma come cazzo era potuto succedere di perdere 9 a 0?" No, perché nelle file nerazzurre militavano, tra gli altri, Giuseppe Meazza, Aldo Campatelli e l'occhialuto Annibale Frossi (assente all'andata, ma in gol al ritorno): mica pizza e fichi! Col Peppin, in particolare, nel fulgore dei suoi anni (28), dunque fresco reduce - oltretutto da capocannoniere con 20 reti - dal 2o dei suoi 3 scudetti coi nerazzurri (ad aprile) nonché dal 2o mondiale vinto con gli azzurri di Pozzo (a giugno). Fu pertanto, in quel luglio del '38, una vera debacle nerazzurra per la quale è suonato quasi perculante quanto ricordava ieri (martedì) una pagina ad hoc di quelli del sempiterno Televideo RAI: una sconfitta maturata "con poker del mitico Bican". Ma mitico de che e poi chi era 'sto Bican? Ed allora ci si è documentati a dovere fino a scoprire che Josef Bican aveva realizzato "in 6 anni 232 reti, diventando così l'attaccante più prolifico del campionato cecoslovacco, ottenendo anche il record (oramai imbattibile) di 57 reti in una sola stagione" (cit.). Ronaldo - nel senso di Cristiano, beninteso! - a questo (Pepi) Bican gli avrebbe forse fatto una pippa (perdonate la sgrammaticatura!): o solo un baffo, a seconda del pudore...
Poi, giusto a proposito dei nerazzurri ai quali, nella loro storia, era pure toccato metter piede nella Mitropa Cup - anche se in Italia quella competizione è stata inizialmente nota come Coppa dell'Europa Centrale - presto si farebbe a tacitare lo scalpore, da cui il dileggio somaro, di taluni posizionati sull'altra sponda del Naviglio. Basterebbe approcciare quei diversamente stolti ricordando loro la storia di quella ormai defunta competizione europea che ha annoverato capitoli e soprattutto partecipanti del tutto dissimili fra loro in base alle diverse epoche in cui è stata disputata.
Per cui, che non si agitino troppo i dirimpettai, con il loro immancabile ed assortito seguito di cicisbei e comari di siti e pagine social affini! La Mitropa Cup giocata dai rossoneri solo nella stagione 1981-82 - e pure alzata al cielo appena quattro giorni prima di finire in Serie B per la 2a volta nel giro di 3 anni e che dovrebbe fare bella mostra nella loro bacheca... - era stata già da tempo degradata ad "una sorta di Coppa dei Campioni di Serie B per club dell'Europa Centrale" (cit.). Mentre fino a prima dell'introduzione delle Coppe Europee - che ne avviò, di fatto, il declino e di un suo successivo riadattamento riservato, appunto, alle neopromosse in massima serie di 4 nazioni sempre dell'Europa Centrale - quella competizione ospitava, invece, le squadre migliori della cosiddetta MITteleuROPA (da cui la forma contratta MITROPA). In quel lasso di tempo i nerazzurri parteciparono a ben 7 edizioni (fonte Transfermarkt).
Dunque, spiace per i detrattori, ma il più che convincente 3 a 0 dell'Inter sullo Slavia Praga non ha denotato proprio niente di kafkiano. Anzi, a giudicare da ieri sera, è proprio vero che non si vedono più in giro i "falchi" (Sokol) di una volta. Forse nemmeno quello impersonato dall'eventuale controfigura di Stanek, 1o portiere dello Slavia Praga. Che il loro tecnico Trpisovsky se lo sia dimenticato in patria? Chiedo giusto per un 'cugggino' milanista...
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 23:23 Mondiale U-20, l'interista Iddrissou protagonista nel bene e nel male: in Italia-Cuba gol ed espulsione in 18'
- 23:09 Crollo Saint-Gilloise col Newcastle, El Hadj: "Imparando da questa esperienza magari vinceremo la prossima"
- 22:58 UCL - Hojlund cuore di Napoli: doppietta e Sporting Lisbona ko. Tudor 'Mister X', Villarreal-Juve finisce 2-2
- 22:45 Carlos Augusto convocato dal Brasile, Ancelotti: "Volevo un altro difensore e all'Inter fa il centrale"
- 22:40 Ballotta: "L'Inter di Chivu può raggiungere quella di Inzaghi. I giocatori bene o male sono quelli"
- 22:25 Boeri: "Nome nuovo stadio a Milano? Difficile non pensare a 'Meazza'. Sarebbe sbagliato nominarlo 'Ibrahimovic' o 'Ronaldo'"
- 22:10 Cremonese, Payero: "Sabato affrontiamo un avversario fortissimo, a Milano per dare il massimo"
- 21:56 Chivu, due su due nelle prime uscite in Champions da allenatore dell'Inter: prima di ci erano riusciti solo altri tre
- 21:41 Quant'è poco 'kafkiano' il 3 a 0 dell'Inter contro lo Slavia Praga!
- 21:26 Due amichevoli in Asia per il Brasile il 10 e 14 ottobre: Carlos Augusto torna tra i convocati di Ancelotti
- 21:12 Bellinazzo e la questione stadio: "Quando l'Inter era di Suning non c'erano più accordi col Milan"
- 20:57 Caressa: "Lautaro vale 20 punti a stagione di media da solo, un'enormità. Importanti le parole di Dimarco"
- 20:43 UCL, continua a sorprendere il Qarabag: anche il Copenaghen ko. Il Newcastle maltratta il Saint-Gilloise
- 20:28 Romanò, oro mondiale nel volley e cuore nerazzurro: "Sveglio per Juve-Inter prima dell'esordio, che follia"
- 20:14 Tifosi dello Slavia Praga turbolenti in Piazza Duomo: Daspo di un anno per tre di loro
- 19:59 Hernanes: "L'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, chi non è d'accordo è un negazionista. E sui gol subiti..."
- 19:45 Giudice Sportivo Serie C, due sanzioni per l'Inter U23: prima per Cocchi. Entra in diffida Cinquegrano
- 19:30 Sangalli, pres. Confcommercio: "Svolta necessaria su San Siro. Una finale Champions frutta 35 mln di indotto"
- 19:15 Sabato c'è Inter-Cremonese, venerdì la conferenza stampa di Chivu: appuntamento alle 14
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER VA, ora la CREMONESE. L'infortunio di THURAM e il retroscena di MERCATO su KONE': le ULTIME
- 18:47 Sky - Marcus Thuram ai box: il francese salterà anche gli impegni con la Nazionale, l'obiettivo è Roma-Inter del 18 ottobre
- 18:36 Thuram, risentimento al bicipite femorale: salta Inter-Cremonese, sarà rivalutato settimana prossima
- 18:32 Capello: "L'Inter è in crescita, questa è la verità. In Champions squadra più concentrata rispetto al campionato perché..."
- 18:18 Cremonese, Nicola: "Voglio passione e consapevolezza. Dobbiamo avere senso di responsabilità"
- 18:03 Bellinazzo: "Con la vendita dell'area di San Siro, Inter e Milan nella modernità della football industry"
- 17:50 Grygar: "Chivu persona emotiva e impulsiva. Ma mi ha dato il massimo dal punto di vista calcistico"
- 17:36 Klaassen difende Heitinga e l'Ajax: "Non siamo inquieti, ma c'è molto clamore e non aiuta. Noi andiamo avanti"
- 17:22 Qui Cremonese - Seduta mattutina verso l'Inter: nel menù lavoro tattico e partitella
- 17:08 Sneijder sbotta contro l'Ajax: "Inaccettabile giocare così a questi livelli. Sono una banda di idioti"
- 16:54 Pandev ricorda quando Mourinho disse a Eto'o: "Se fai il terzino vinciamo la Champions"
- 16:48 Sala: "Nuovo San Siro, a Inter e Milan sto dicendo di correre. Non so a che punto sia il progetto"
- 16:40 È ancora Thuram il Player of the Match: "Il suo atletismo ha distrutto la strategia dello Slavia"
- 16:26 Bonny: "Abbiamo tutti lo spirito giusto, che si parta dall'inizio o dalla panchina. Ecco cosa ci ha detto Chivu"
- 16:12 Zielinski: "Chivu è fortissimo nella parte tattica e mentale. L'Inter deve avere la consapevolezza di essere forte"
- 16:00 CF - Inter, salgono i ricavi minimi in Champions dopo le prime due vittorie: nelle casse nerazzurre almeno 55 mln
- 15:58 Chivu: "Sono sereno perché ho una squadra di uomini per bene che mi fa stare tranquillo con ciò che fa"
- 15:44 Dumfries: "Ogni vittoria è importante in questa Champions. Dobbiamo essere questa Inter in ogni gara"
- 15:30 Agustina rivela: "La carriera di Lautaro? Nel 2021 c'è stato un momento molto duro. Ci sentivamo come se avessimo perso tutto"
- 15:25 Sky - Previsti per il tardo pomeriggio di oggi gli esami di Thuram: verdetto atteso in serata
- 15:16 Thuram: "Non so dove possiamo arrivare, siamo all'inizio. Ma è un buon momento e con Chivu sto benissimo"
- 15:02 UFFICIALE - Sensi riparte da Cipro: l'ex Inter è un nuovo giocatore dell'Anorthosis Famagosta FC
- 14:48 CF - Inter, lo stipendio di Luis Henrique salirà negli anni: cifre e dettagli di ingaggio e bonus
- 14:34 Lautaro sempre in gol nelle ultime sette edizioni di Champions League: solo altri due insieme al Toro
- 14:20 Due su due e tre punti. Dumfries esulta: "Buon inizio della nostra stagione di Champions"
- 14:06 Mosconi: "Indossare la maglia dell'Italia è un onore e un dovere. Faremo un gran Mondiale"
- 13:52 Riva, Ass. Sport di Milano: "San Siro ci riempie il cuore, ma Inter e Milan meritano un impianto d'eccellenza"
- 13:38 videoThuram, in mixed come in campo: con la filosofia del sorriso. Che leggerezza non è superficialità
- 13:24 Angolo Tattico - Acerbi si prende lo spazio lasciato libero, Thuram disegna calcio: le chiavi di Inter-Slavia Praga
- 13:10 CF - Sucic, all'Inter uno stipendio di 1,5 mln a stagione. Nell'accordo anche diversi bonus
- 12:56 CF - Quanto guadagna Akanji all'Inter? Le cifre ufficiali tra contratto, ingaggio e bonus
- 12:42 Il Podcast di FcIN - L'analisi di Inter-Slavia Praga: vittoria netta ma ora va risolta la questione Curva Nord
- 12:28 Slavia Praga, Stanek: "Ecco cosa è successo nel primo tempo, meglio la ripresa"
- 12:14 Corsera - San Siro, prime conseguenze dopo il sì: Scavuzzo può restare all'Urbanistica
- 12:00 CdS - Inter, un filotto che va oltre ai risultati: ormai è chiara l'identità di squadra
- 11:45 Slavia Praga, Kusej: "Contro l'Inter come una lezione universitaria. Livello diverso dal nostro"
- 11:30 GdS - Nuovo San Siro, tutto ciò che c'è da sapere: i prossimi passi, l'inizio dei lavori, i "resti" del vecchio stadio
- 11:16 GdS - Lautaro da record: a segno con l'Inter per sette Champions di fila
- 11:02 In CHAMPIONS solo CONFERME, la strada è TRACCIATA: giocatori RIGENERATI. THURAM da valutare
- 10:48 Scaroni: "San Siro? Finito solo il primo tempo. Nessuna speculazione: non venderemo a breve termine"
- 10:34 Slavia Praga, Vlcek: "La Champions è un sogno, ma l'Inter ci ha fatto capire una cosa"
- 10:20 Koné: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma la trattativa non dipendeva da me. Sommer e Thuram mi hanno detto che..."
- 10:06 Curva Nord, striscione fuori dal Meazza: "Luci a San Siro non le spegneremo mai"
- 09:52 TS - Lautaro, i record europei si avvicinano. E anche tra gli all-time ci sono due posizioni nel mirino
- 09:38 TS - Inter-Slavia Praga, volano i 7 e niente insufficienze. Quattro titolari si fermano al 6
- 09:24 TS - Fort San Siro, 14 vittorie nelle ultime 17 in casa. E Chivu, per la prima volta...
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro 8, stupisce Zielinski. Non ci sono bocciature
- 08:56 Moviola GdS - Poco lavoro per Kavanagh: cartellini tutti giusti
- 08:42 GdS - Ansia Inter: Thuram rassicura tutti, ma la coscia sinistra preoccupa. Oggi gli esami chiariranno meglio la situazione
- 08:28 Pagelle GdS - Lautaro al top, Calhanoglu è tornato. Un solo bocciato
- 08:14 GdS - Inter, in Champions tutto bellissimo. Ma solo per il momento. Rispetto a Inzaghi...