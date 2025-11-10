È arrivata la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per l'agente Fali Ramadani, imputato per evasione fiscale per circa 6 milioni di euro in relazione ai contratti di acquisto o vendita, tra il 2018 e il 2022, di giocatori quali Ivan Perisic, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly e altri. A deciderlo è stato oggi la gup Nora Lisa Passoni, al termine del processo in abbreviato in cui ha mandato assolto pure un collaboratore di Ramadani che era finito nei guai in seguito a una inchiesta dei pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf: l’accusa era di aver omesso di dichiarare al Fisco italiano compensi professionali per quelle operazioni di compravendita. Compensi sui quali avrebbe dovuto pagare le imposte al fisco italiano.

Questo il commento dei legali del procuratore, Armando Simbari dello studio Simbari Avvocati e Ilaria Curti: “Siamo soddisfatti per l’esito, in quanto sancisce che non è configurabile alcuna stabile organizzazione occulta” e quindi l’assoluzione ha riguardato la vicenda nel merito. Il manager, nel frattempo, ha chiuso il fronte amministrativo-tributario versando al Fisco oltre 2,5 milioni e ha aperto una società in Italia.