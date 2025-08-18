Fu il Corriere dello Sport a lanciare quella che col passare del tempo è diventata la telenovela dell'estate, che a quanto pare si è chiusa con un nulla di fatto per l'Inter che non avrà Ademola Lookman nella rosa per il 2025-2026. E dal proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni annuncia la fine delle operazioni: "La serie è finita, andate in pace. L'Inter ha cambiato totalmente strategia ritenendosi "in difetto" a centrocampo e in difesa. Non davanti (...). Questa singolare, assurda trattativa-non-trattativa è stata per me un'esperienza social tra le più gratificanti e divertenti. Vi ho sempre informato con onestà e puntualità, ora vi dico grazie".