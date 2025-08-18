Fu il Corriere dello Sport a lanciare quella che col passare del tempo è diventata la telenovela dell'estate, che a quanto pare si è chiusa con un nulla di fatto per l'Inter che non avrà Ademola Lookman nella rosa per il 2025-2026. E dal proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni annuncia la fine delle operazioni: "La serie è finita, andate in pace. L'Inter ha cambiato totalmente strategia ritenendosi "in difetto" a centrocampo e in difesa. Non davanti (...). Questa singolare, assurda trattativa-non-trattativa è stata per me un'esperienza social tra le più gratificanti e divertenti. Vi ho sempre informato con onestà e puntualità, ora vi dico grazie".
Sezione: News / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 21:49
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Lookman-Inter stop, Zazzaroni annuncia la fine della serie: "Esperienza social tra le più divertenti"
Moretto: "Lookman-Inter, trattativa saltata: nelle prossime ore la comunicazione agli agenti del giocatore"
Polonia, Zielinski o Lewandowski capitano? Il ct Urban: "I giocatori non devono pensarci, risolveremo la cosa"
Altre notizie
Lunedì 18 ago
- 23:35 SI - Lookman atteso a Zingonia nella giornata di mercoledì: quale futuro per il nigeriano?
- 23:28 Dall'Arabia Saudita - Al Hilal, accordo raggiunto con il DS di una big europea: da settembre sarà operativo. Ausilio il prescelto?
- 23:13 Al Torino basta un gol di Vlasic per avanzare in Coppa Italia. Ok l'Udinese: 2-0 alla Carrarese
- 22:59 Che ne sarà di Lookman? Romano: "Qualche club della Premier League sta iniziando a chiamare"
- 22:44 Zalewski, prime parole da atalantino: "Felice di questa nuova avventura, darò il massimo ogni giorno"
- 22:30 fcinDifesa, nella lista dell'Inter c'è anche Alexsandro del Lille. Un osservatore nerazzurro ieri a Brest
- 22:17 Sommer: "Il mio primo pallone a 5-6 anni, ho bei ricordi di quel periodo"
- 22:03 Saluta l'Inter Amadou Sarr: l'attaccante classe 2004 passa a titolo definitivo all'Albinoleffe
- 21:49 Lookman-Inter stop, Zazzaroni annuncia la fine della serie: "Esperienza social tra le più divertenti"
- 21:34 Lookman è in Italia. Il giocatore atteso a Bergamo, bisognerà capire se si allenerà con l'Atalanta
- 21:20 Sky - Zalewski obiettivo di lungo corso dell'Atalanta. L'anno scorso ci fu un'opzione
- 21:05 L'Équipe - Pavard, si mette in fila anche l'OM: per ora nulla di concreto. Ma l'interista...
- 20:51 Coppa Italia, un derby veneto per la sfida all'Inter: il Verona passa ai rigori come lo Spezia
- 20:38 Moretto: "Lookman-Inter, trattativa saltata: nelle prossime ore la comunicazione agli agenti del giocatore"
- 20:24 Di Marzio: "Frendrup, Inter e Roma hanno chiesto informazioni. E il Genoa sta già pensando al sostituto"
- 20:10 Il saluto di Zalewski: "L’Inter è diventata casa in sei mesi: non si può raccontare a parole, va vissuta"
- 19:55 Zazzaroni: "L'Inter ha i soldi per prendere Lookman e Koné. Ma per la potenza del paradosso..."
- 19:40 UFFICIALE - Zalewski è un giocatore dell'Atalanta: la nota di benvenuto del club orobico per il polacco
- 19:26 Polonia, Zielinski o Lewandowski capitano? Il ct Urban: "I giocatori non devono pensarci, risolveremo la cosa"
- 19:12 Sky - Inter, l'attaccante non è più una priorità: la trattativa per Ademola Lookman può dirsi conclusa
- 18:57 Derby di Coppa Spezia-Samp, Pio Esposito torna al Picco: sarà premiato con l'Aquilotto Reale 2024-25
- 18:43 Cadena SER - Villarreal, non c'è solo Palacios: l'alternativa è una fresca vecchia conoscenza italiana
- 18:28 Napoli, lungo stop per Lukaku: sondati Pinamonti e Højlund (su cui c'è anche il Milan)
- 18:14 Zalewski all'Atalanta, Urban (ct della Polonia): "Tutti trarranno beneficio da questo trasferimento. Ecco cosa mi ha detto"
- 18:00 Fontanarosa all'Avellino a titolo definitivo: l'Inter si è garantita il 50% sulla rivendita
- 17:46 La Juventus Women vince la Women's Cup, Canzi: "L'Inter è tra le squadre top"
- 17:32 Moretto: "Bastoni, nessuna offerta dal Chelsea. Il difensore vuole restare all'Inter, il club è d'accordo"
- 17:18 "Caso Diarra", l'ex centrocampista chiede 65 milioni di euro di risarcimento alla FIFA e alla Federcalcio belga
- 17:04 Cambiasso compie 45 anni, l'Inter lo omaggia: "Simbolo di interismo amato dai tifosi, in nerazzurro 15 trofei"
- 16:50 Inter Women, Piovani: "Women's Cup torneo importante, sul mercato cerchiamo un attaccante. Gli obiettivi..."
- 16:35 Mondiale per Club a 48 squadre ogni due anni dal 2031: FIFA in posizione d'attesa, ecco perché
- 16:21 Qualificazioni Mondiali, a settembre doppio impegno per l'Argentina: convocati Lautaro Martinez e Valentin Carboni
- 16:07 Carbone: "Prima panchina con la Primavera emozione speciale, bellissimo iniziare con un'ottima prestazione"
- 15:53 Nazionale croata, l'Inter torna ad avere un rappresentante: Sucic convocato per gli impegni di settembre
- 15:39 Bologna-Asllani, si discute sui dettagli del contratto: rossoblu fiduciosi di riuscire a concludere l'affare
- 15:25 Arriva DAZN MyClub Pass: da oggi al 31 agosto è attivabile il piano per seguire solo la propria squadra del cuore
- 15:10 Solet obiettivo concreto per la difesa, l'Inter si è informata con gli agenti. Il Neom insiste per Pavard
- 14:56 Inter U23, arriva il colpo in attacco: chiuso l'affare La Gumina in prestito dalla Sampdoria
- 14:42 Sky - Inter, per l'addio di Asllani c'è da attendere: manca ancora l'intesa tra il giocatore e il Bologna
- 14:27 The Sun - André Onana in uscita dal Manchester United, Inter disponibile a riprenderlo. Dipende tutto da lui
- 14:12 La convinzione di Mutti: "Lookman, situazione paradossale. Vedremo come finirà"
- 13:58 Calori: "Solet fuori categoria. Se rimane a Udine, sarà lui la guida"
- 13:43 SM - Inter, al momento nessun rilancio per Lookman: due priorità. Solet in cima alla lista dei difensori centrali
- 13:29 Karel Zeman: "Papà è in miglioramento. Lui all'Inter? Ne parlò con Moratti, ma..."
- 13:14 Napoli, tegola Lukaku: lesione di alto grado del retto femorale. Sarà sottoposto a consulenza chirurgica
- 12:59 Gravina esprime fiducia: "Euro 2032, l'Italia ce la farà. A Udine mostrato cosa sappiamo fare"
- 12:45 Sky - Asllani si avvicina al Bologna: base d'accordo con l'Inter, sul piatto anche il 40% della futura rivendita
- 12:30 CdS - Asllani si avvicina al Bologna: resta da capire la formula del trasferimento
- 12:15 Pio Esposito: "Così nascono esultanza e numero 94. Ho un sogno. Gol al River? Nelle immagini si vede che..."
- 12:00 TS - Bologna su Asllani, il Torino pensa già alle alternative. Ma per l'albanese c'è ancora una speranza
- 11:45 Il Messaggero - Roma, Ndicka o Koné per far partire il mercato. I giallorossi sperano nella pista estera
- 11:30 Corsera - La pista è viva: l'Inter pensa ancora a Lookman. E a un obiettivo per il centrocampo
- 11:20 videoZalewski è già in versione Atalanta: il giocatore alle visite con la maglia della Dea
- 11:02 CdS - Bonny ed Esposito sono quello che l'Inter cercava da anni. E "allontanano" Lookman
- 10:48 Benitez: "Scudetto? Sarà una sfida Napoli-Inter. Conte ha un leggero vantaggio per le cose che sappiamo. Sui nerazzurri di Chivu..."
- 10:34 Il Resto del Carlino - Asllani, l'Inter autorizza il Bologna a parlare col giocatore. Distanza sull'ingaggio: le cifre
- 10:20 Sport - Pavard offerto al Barcellona: ottimi rapporti tra Laporta e l'agente. Che cosa filtra dai blaugrana
- 10:06 La Repubblica - Zalewski slegato da Lookman, ma i dialoghi per l'anglo-nigeriano proseguono. E se dovesse naufragare...
- 09:52 TS - Palacios, niente Basilea. Due possibili destinazioni sono gradite al giocatore
- 09:38 TS - Bilancio, Chivu, Juric: tutti i motivi che hanno portato Zalewski all'Atalanta
- 09:24 TS - L'Inter prepara tre colpi da 40 milioni l'uno: ecco gli obiettivi dei nerazzurri
- 09:10 CdS - Inter, due i colpi in difesa se parte pure Pavard. Torna di moda un vecchio pallino?
- 08:56 GdS - Appiano, Chivu sorride: Dimarco sta bene. Resta da risolvere un rebus
- 08:42 CdS - Lookman scala indietro nelle gerarchie, ora il primo obiettivo è un mediano: si riapre il discorso Koné. Invece per l'attacco...
- 08:29 GdS - Asllani al Bologna: cifre e dettagli. A scavare il solco con gli altri club è stata...
- 08:14 GdS - Un colpo in difesa a prescindere da Pavard: l'Inter sceglie tra Solet e Badé
- 08:00 GdS - Inter, priorità al centrocampo: Koné non è incedibile! Marotta e Ausilio aspettano la Roma
- 01:22 Prima GdS - Koné adesso può partire. L’Inter aspetta la Roma e dà Zalewski all’Atalanta
- 00:30 Conferme dall'Argentina: "Il Rayo Vallecano ha avviato i contatti per Palacios, Basilea in stand-by"
- 00:00 Le buone azioni