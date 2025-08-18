Mentre la telenovela Inter sembra arrivata ai titoli di coda, Ademola Lookman è arrivato in Italia dopo un lungo periodo tra Portogallo e Inghilterra. Come riferisce Sky Sport, il giocatore tornerà a Bergamo, essendo ancora un giocatore dell’Atalanta nonostante la richiesta della cessione attraverso i suoi profili social.
Rimane anche da capire se il nazionale nigeriano riprenderà subito ad allenarsi con la squadra. La società, vista la mancata presenza agli allenamenti di gruppo, prenderà dei provvedimenti.
Sezione: News / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 21:34 / Fonte: Gianlucadimarzio.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
