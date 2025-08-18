Quello dell'Atalanta di Nicola Zalewski non è un interesse estemporaneo, anzi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club orobico aveva opzionato il nazionale polacco per farlo arrivare a Bergamo a parametro zero la scorsa stagione; in quella circostanza, fu l'Inter a guastare i piani della Dea prendendo il giocatore in prestito per poi riscattarlo, prima della cessione chiusa in 48 ore dopo che Lookman non rientrava più nei piani dell'Inter