Altro movimento in uscita per l'Inter, questa volta riguardante un giovane. Nello specifico, saluta il club nerazzurro Amadou Sarr, attaccante nell'ultima stagione al Foggia, che si accaserà a titolo definitivo all'Albinoleffe. Secondo Matteo Moretto, l'operazione prevede il 50% sulla futura rivendita.

Sezione: Mercato / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 22:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
