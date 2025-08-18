C'è un nuovo club interessato a Benjamin Pavard, giocatore che l'Inter farebbe partire a fronte di un'offerta congrua. Dopo il Galatasaray, i sauditi del NEOM e il Lille, sua ex squadra, ora si fa avanti anche l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Lo riporta Loic Tanzi, giornalista de L'Équipe, precisando che se l'OM decidesse di provarci, il nazionale francese non direbbe no. Finora ci sono stati dei dialoghi, ma non concreti.