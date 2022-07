"Arriva a Milano il 25 luglio 1997. La gente lo aspetta in ogni angolo: all'aeroporto, sulla pista, ovunque - prosegue il racconto -. Un autografo, un saluto. Accompagnato dalla fidanzata, arriva in centro a Milano. Pranza con il presidente dell'Inter Moratti, scortato da Sandro Mazzola e Luis Suarez. I tifosi sono in centro, in via Durini. Sono lì, sotto alla sede dell'Inter ad aspettarlo. Si affaccia alle 16, ed è un tripudio. Mostra una sciarpa, lancia il cappellino, che sparisce in fretta tra le mani degli almeno mille tifosi radunati sotto al balcone. Prima le foto di rito e anche il bagno di folla coi giornalisti, in massa, ad accerchiarlo. Il primo giorno di Ronaldo all'Inter. Il 25 luglio 1997".