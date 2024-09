E' il 19 settembre 1999 e allo Stadio Giuseppe Meazza si gioca il big match Inter-Parma gara valida per il posticipo di Serie A della terza giornata di campionato.



Se Alberto Malesani può schierare un Parma in formazione tipo, Marcello Lippi è costretto a rinunciare a Ronaldo e Roberto Baggio per infortunio affidando tutto il peso dell'attacco nerazzurro sulle spalle di Christian Vieri, arrivato in estate dalla Lazio per ben 90 miliardi di lire. Bobo, ripaga la fiducia, sale in cattedra e disputa una partita superlativa e devastante: un gol e 3 assist.



Dopo appena sette minuti di gioco, Bobo mette Zamorano a tu per tu con Buffon, e il cileno non sbaglia. A nulla serve il pareggio di Hernan Crespo al 15′ perchè passano soltanto due minuti per ammirare il gol che vale da solo il prezzo del biglietto.



Paulo Sousa batte rapidamente una punizione mettendo in movimento Vieri che, spalle alla porta, marcato stretto da Thuram, si gira con un colpo di tacco e con uno stupendo sinistro a giro supera Buffon. E' un gol da cineteca tanto che lo stesso Vieri, in una diretta Instagram, lo ha eletto il suo più bel gol in carriera.



Da quel momento, la partita si mette in discesa per i nerazzurri che siglano il 3-1 con un destro al volo di Moriero al 39′ su assist del solito Vieri, in versione ala. L’azione si ripete anche nella ripresa, al 63′: questa volta il numero 32 crossa dalla trequarti trovando una deviazione di ginocchio di Zamorano in centro area, per la personale doppietta. L’autogol di Thuram al 71′, sul cross di Di Biagio, completa il 5-1 dell'Inter.



E' la notte che fa entrare di diritto Bobo Vieri nel cuore di ogni tifoso nerazzurro.



(In collaborazione con Tacchettidiprovincia.it)