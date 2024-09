Un gesto tecnico incredibile e un capolavoro di coordinazione quello compiuto da Francesco Moriero il 30 dicembre 1997 a Neuchatel in Svizzera durante il primo turno di Coppa Uefa tra Xamax e Inter.

Si gioca davanti a 15.000 spettatori e, grazie anche il 2-0 nerazzurro nella gara d'andata, per i ragazzi di Gigi Simoni è l’occasione per giocare liberi, divertirsi e lasciarsi trasportare dall’estro dei campioni in campo.

Ed è così che al 26' del primo tempo, sulla corsia di destra scende Sartor che triangola con Ganz e fa partire il cross molto forte e alto che attraversa quasi tutta l'area di rigore. Dalla parte opposta, sul secondo pale, è appostato Moriero leggermente fuori dallo specchio della porta.

Vedendo la palla arrivare, il numero 17 nerazzurro indietreggia, cambia postura, e di slancio va a impattare il pallone altissimo creando una rovesciata perfetta che s'infila all'incrocio dei palo opposto.

E' un gol stupendo, un gesto tecnico eseguito in maniera perfetta, uno di quei gol da mandare in loop sullo schermo.

E' una rovesciata prodigiosa che, a distanza di 27 anni, rimane ancora impressa in maniera indelebile nella mente dei tifosi e nella storia del club nerazzurro.

