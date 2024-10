Oggi, 116 anni fa, si giocava il primo derby di Milano della storia. Milan e Inter si sfidano a Chiasso, in Svizzera, per la Coppa dell'omonima città. I rossoneri vincono 2-1 in una partita da 25 minuti per tempo contro i nerazzurri, nati appena sette mesi prima. Segnano Pierino Lana e Luigi Forlano per il Milan; di Antonio Peyer la rete interista.