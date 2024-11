Il 23 novembre 1988 a Monaco di Baviera fa freddo e c’è la neve a bordo campo, ma Nicola Berti riscalda i cuori di tutti i tifosi interisti percorrendo 68 metri lasciandosi alle spalle truppe di giocatori tedeschi in affanno.

E’ l’andata degli ottavi di Coppa Uefa che vede l’Inter battere il Bayern Monaco 2-0. Prima con la rete di Aldo Serena e poi la straordinaria rete del cavallo pazzo al secolo Nicola Berti.

Il giocatore nerazzurro parte da centrocampo palla al piede, s’infila con la sua velocità nello spazio lasciato dai tedeschi, ne salta tre dritto per dritto e dopo 68 metri di corsa forsennata infila con un colpo sotto il portiere avversario in uscita. Una galoppata incredibile e indimenticabile per tutti i cuori nerazzurri e non solo.

Ad accompagnarlo c'è la voce di Bruno Pizzul che urla quattro volte in uno straordinario crescendo il nome del numero 8 nerazzurro: “Berti … Berti … Berti …Bertiiii! …tiro… gol … straordinario gol di Berti".

Berti, però continua a correre, e va a inginocchiarsi sugli striscioni che i tifosi dell'Inter hanno appoggiato sulla pista d'atletica e la neve attorno conferisce alla scena qualcosa di epico.



(in collaborazione con Tacchettidiprovincia.it)