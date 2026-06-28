Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la scelta di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, che tra pochi giorni sarà ufficialmente libero da ogni vincolo contrattuale, è pronto a trasferirsi in Major League Soccer, dove vestirà la maglia dei Chicago Fire.
Una decisione che chiude definitivamente le porte a un possibile approdo in Serie A. Negli ultimi mesi, infatti, sia Juventus che Milan avevano valutato il profilo dell'ex Bayern Monaco e Barcellona, senza però arrivare a una trattativa concreta.
L'incontro che ha cambiato tutto
A indirizzare la scelta di Lewandowski è stato il viaggio compiuto all'inizio di giugno negli Stati Uniti insieme al suo agente Pini Zahavi. A Chicago il centravanti ha incontrato i dirigenti del club e lo staff tecnico per conoscere da vicino il progetto sportivo. L'incontro è stato confermato dall'allenatore dei Fire, Gregg Berhalter, mentre secondo Fabrizio Romano l'accordo è ormai definito: la firma sul contratto è prevista nei prossimi giorni.
Berhalter: "Può diventare il volto della MLS"
Il tecnico statunitense ha spiegato le ragioni che hanno spinto il club a puntare con decisione sul centravanti polacco.
"Ha tutte le qualità per diventare una delle grandi stelle del calcio americano. Questo Paese è pronto ad accoglierlo e crediamo possa essere il leader del nostro progetto". Berhalter ha poi sottolineato anche l'aspetto tecnico della trattativa "Siamo già una squadra con una mentalità offensiva, ma con un giocatore come Lewandowski possiamo fare un ulteriore salto di qualità e puntare concretamente alla vittoria del campionato."
Autore: Ludovica Ferrante
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