Hernanes racconta il suo trasferimento dalla Lazio all’Inter. Il Profeta, ospite del podcast Doppio Passo, spiega la sua decisione di lasciare la Capitale per tentare la fortuna in nerazzurro: “Sono andato all’Inter per vincere trofei. Quell’anno alla Lazio avevo vinto la Coppa Italia contro la Roma che è il massimo che puoi conquistare con la maglia biancoceleste, quindi ho deciso di andare a Milano per provare a vincere altri trofei”.

L'avventura all'Inter e poi alla Juventus

Il periodo all’Inter, però, non è stato rose e fiori: “Mi sono trovato bene, ma è stato un periodo di transizione, quindi non è stato semplice in campo ottenere i risultati. Per questo poi ho fatto l’ulteriore passo di andare alla Juventus. Non giocavo a calcio per sentirmi bello, ma per vincere. Se non riuscivo a vincere cambiavo”.

Al tempo stesso nemmeno la Juve si è rivelata il paradiso che il brasiliano si aspettava: “Sono andato lì e giocavo regista, calcisticamente non è stato il massimo per me. Essendo io un giocatore brasiliano, fantasista, istintivo, da regista ho dovuto reimparare a giocare. Prima magari a certe cose non ci pensavo, ho dovuto imparare a ragionare e non a giocare d’istinto, alla fine è stato un passaggio che mi è piaciuto”.