L'ex attaccante del Napoli Antonio Careca ha parlato dell'attuale reparto offensivo azzurro nel corso del podcast "Te ne intendi di calcio" su SportiumFun, soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund.

Careca su Lukaku: "Il problema è mantenere il peso"

Il brasiliano ha espresso il proprio giudizio sull'attaccante belga, protagonista di un Mondiale fin qui caratterizzato da prestazioni alternate.

"Lukaku è forte, ha il fisico. Il problema è che ha bisogno di mantenere sempre i suoi pesi. Il tempo passa per tutti: non è più un giovane ormai. È questo il problema."

Careca ha poi ricordato la stagione vissuta dal centravanti sotto la guida di Antonio Conte. "L'ho visto quando è arrivato al primo anno con Conte: lo ha messo in forma e ha fatto un grande campionato. Comunque non so se resterà, ma speriamo bene".

"Hojlund è cresciuto"

L'ex bomber azzurro ha parlato anche di Rasmus Hojlund, arrivato in estate per sopperire al lungo stop di Lukaku. "All'inizio ha avuto un po' di difficoltà, non riusciva a trovarsi, ma poi è andato abbastanza bene alla fine", ha concluso.