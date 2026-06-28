Roma potenziale candidata per lo Scudetto la prossima stagione? Secondo Fabio Lupo è ancora un discorso prematuro. Intervistato da Tele Radio Stereo, l'ex DS dI Venezia e Palermo spiega: "La Roma ha certamente una garanzia di crescita in termini tecnico-tattici, lo ha dimostrato quest'anno. Non è così semplice, ma ha un allenatore che caratterizza moltissimo le sue squadre. Questo paradossalmente facilita anche il compito di chi deve andare a scegliere i giocatori. Si crea un circolo virtuoso che facilita la crescita del club. Il valore aggiunto dell'allenatore permette di compensare il gap con le altre squadre. Intanto, però, la Roma deve costruire una certa solidità che le possa permettere di lottare stabilmente, come fanno il Napoli e l'Inter. Sotto questo aspetto, ad oggi, la Roma è ancora un livello sotto".
Come valuta l'arrivo di Tony D'Amico alla Roma?
"Conosco D'Amico fin da ragazzo. Credo che Tony sia l'esempio di come la gavetta serva nella carriera. Ha fatto un percorso graduale, costruendo la sua carriera e arrivando a toccare i vertici con l'Atalanta e ora con la Roma. L'impatto con la Roma è stato travolgente, anche la situazione economico-finanziaria lo costringe a cedere subito per operare al meglio successivamente. È chiamato a un lavoro straordinario, ma penso sia preparato perché le ultime stagioni con l'Atalanta lo hanno forgiato in tal senso".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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