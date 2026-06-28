Gilmar Rinaldi, agente brasiliano ed ex dirigente della Federazione Brasiliana che ha assistito anche l'ex attaccante dell'Inter Adriano, lancia un monito all'Italia intervistato da Tutto Mercato Web: "Avete lo stesso problema che stiamo cominciando ad incontrare in Brasile: i calciatori che giocano in Italia non sono più italiani, i bambini non hanno più la possibilità di diventare grandi. E questo problema lo avremo presto anche noi: siamo pieni di cileni, uruguaiani ed ecuadoriani. Il momento è complicato per voi e presto lo sarà anche per noi".

Come vede il mercato italano?

"Prima tutti volevano giocare in Italia, ora non più. Colpa dei soldi e della qualità del calcio locale, l'Italia ha bisogno di avere caiciatori italiani. Come il Brasile ha bisogno di calciatori brasiliani".